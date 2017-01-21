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"Hoca sorsaydın ya Carole'a"
21 Ocak 2017 , 19:37
AJANSSPOR - Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı üzeridnen yaptığı açıklamada, hakem Cüneyt Çakır'ın Karabükspor'a attığı goldeki pozisyonu Yasin'e sorması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Nevzat Aydın, "Hakemler pozisyonları oyunculara sorup karar vereceklerse onlara pek gerek yok sanki. İşte deminki Yasin'e sormanın diyeti geldi. Hoca sorsaydın ya Carole'a" ifadesini kullandı.
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