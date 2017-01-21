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Ibarbo geri dönüyor!
21 Ocak 2017 , 16:33
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AJANSSPOR- Fenerbahçe ve Antalyaspor'un ilgilendiği iddia edilen Victor Ibarbo, Serie A'ya geri dönebilir.
Sky Italia'nın haberine göre Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı hücum oyuncusuna Palermo ve Sampdoria talip oldu. Quaison'u takımdan göndermek üzere olan Palermo'nun onun boşluğunu Ibarbo ile doldurmak istediği, sportif direktör Nicolas Salerno'nun oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.
Eğer Sampdoria da Quaison transferini gerçekleştiremezse Ibarbo'ya yönelecek.
Bonservisi Cagliari'de olan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Yunanistan'da 19 maçta forma giyerken takımına 3 gol 3 asistlik bir katkı yaptı.
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