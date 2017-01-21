Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, deplasmanda Karabükspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



İlk olarak sözü alan Özyalçın, "Deplasman maçları zor. Galatasaray'ın 1 hafta içinde Konyaspor ile ilk maçı. Ardından Elazığ'daki kupa maçı. Şimdi yine Karabükspor ile oynadık. Bu bir mazeret değil. Akıllara 1-0 galipken 2-1'lik yenilgiyle karşı karşıya kalmamız gelecek. Karabükspor hakikaten sahasında güçlü bir takım. İleriki günlerde ise bu yenilgiyi telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu yenilgiyi yanılgı payı olarak düşünün. İçime sinmeyen bir maç oldu. Üzgünüz." dedi.

Hakemlerle ilgili bir soru üzerine ise sarı-kırmızılı yönetici, "Bana sorarsanız ben hakem hakkında yorum yapmayacağım. Haklı ve haksız verdiği kararlara en güzel yanıtı maçtaki seyirci ve televizyonda izleyenler verecektir.Teknik konulara ben girmek istemiyorum. Bu konuların dışında konuşabiliriz." dedi.

Daha sonra sözü alan Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ise, "İki taraf da gayret sarf etti. Üzüntülüyüz. Son haftada 3 tane deplasman maçı oynadık. Futbolcular yorgunlar. Çıkacağız oynayacağız. Bunlar mazeret değil. Artık önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.