İlginç Fenerbahçe yorumu!

Siyah-Beyazlı kulübün başkanı kupada son 16 turuna denk gelen derbi eşleşmesine farklı bir yorum getirdi.

Fikret Orman, Fenerbahçe ile Vodafone Arena’da iki kez karşılaşacaklarını hatırlatarak abartılacak bir durum olmadığını söyledi. Beşiktaş Başkanı, “Normal bir maç. Ancak çok önemsiz değil tabi” diye konuştu.



Ziraat Türkiye Kupası’nda, Darıca Gençlerbirliği maçından 3-0’lık galibiyetle ayrılarak liderliği kapan Beşiktaş’ta Fenerbahçe eşleşmesinin yankıları sürüyor.

Son 16 turunda, ezeli rakibini konuk edecek siyah-beyazlılarda, Başkan Fikret Orman, oynanacak olan derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’yi bu sezon Vodafone Arena’da iki kez ağırlayacağını aktaran Fikret Orman, büyütülecek bir durumun olmadığını kaydederek, “Normal bir maç. Çok abartılacak bir şey değil” diye konuştu.



Şu anki konsantrasyonlarının Aytemiz Alanyaspor maçı olduğunu söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Derbi maçları her zaman önemlidir. İsterse gazozuna oynansın önemlidir. Vodafone Arena’da, Fenerbahçe’yi ligde zaten ağırlayacaktık. İki defa ağırlamak nasipmiş. Normal bir maç ama çok önemsiz de değil tabii. Fenerbahçe ile olan her maçı iki taraf da kazanmak ister. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah biz kazanırız” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Fikret Orman, daha önce Vodafone Arena’da, Galatasaray’ın ağırlandığı gibi, Fenerbahçe’nin de en iyi şekilde karşılanması için talimat verdi. Sarı-lacivertli taraftarların, centilmence ağırlanmasını isteyen Fikret Orman, Fenerbahçe Yönetimi’nin de aynı nezaketle karşılanmasını istedi. Galatasaray ve Bursaspor maçlarından yüzünün akıyla çıkan Beşiktaş Yönetimi, yine stat görevlilerine yoğun mesai harcattıracak.



Haliç’te Kartal Yuvası

Beşiktaş Kulübü, resmi ürünlerinin yer aldığı Kartal Yuvası’nın 80. mağazasını, Biz Cevahir Haliç AVM’de açılışını yaptı.

Açılışa Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Metin Albayrak ile Hüseyin Mican katıldı. Açılış töreninde çok sayıda taraftar da bulundu. Başkan Fikret Orman, daha sonra yeni mağazayı gezdi ve ürünleri inceledi.

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