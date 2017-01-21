Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Cavcav'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Çankaya’daki Güven Hastanesi’nde ameliyata alınan İlhan Cavcav’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav’ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin hastanede olduğu bildirildi. Gelişmeler üzerine Gençlerbirliği’nin Gaziantepspor maçı öncesi bugün tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi.

Gençlerbirliği yöneticisi Ali Rıza Koç Radyospor'a İlhan Cavcav'ın son durumu ile ilgili bilgi verdi.

Radyospor'a konuşan Ali Rıza Koç: "Dün gece sabaha karşı beyin kanaması geçiren başkan İlhan Cavcav yoğun bakımda. Doktorların müdahalesi sürüyor. Biz de başında bekliyoruz. Yaşı da ilerledi ancak Allah'tan ümit kesilmez. Doktorlar elinden geleni yapıyor" dedi