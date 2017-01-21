İlk hedef Olunga

Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Cimbom’da ikinci Olunga seferi başladı. Djurgardens’li 22 yaşındaki golcüyle Aslan’ın haricinde CSKA ve Hengfeng de ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılar, Eren Derdiyok'un sık sık performansının düşmesi, Lukas Podolski'nin de transferdeki belirsizliği nedeniyle devre arasında mutlaka bir forvet daha transfer etmek istiyor. Cimbom'un listesine giren isimlerden biri de Michael Olunga idi. Aslan transferin ilk günlerinde 22 yaşındaki forveti alternatif olarak düşünse de hem uygun maliyeti hem de gelecek vadetmesi nedeniyle bir kez daha gündemine aldı. Djurgardens'de oynayan 1.90 boyundaki Kenyalı forvet de kariyerinin bu döneminde bir sıçrama yapmak için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Ancak genç yıldız adayıyla ilgilenen tek kulüp sarı-kırmızılılar değil. Rusların CSKA Moskova ve Çin'in Guizhou Hengfeng Zhicheng takımları da Olunga'nın peşinde. Bu sebeple 1 milyon euro olan bonservis bedeli 3 katına çıkmış durumda. Galatasaray geleceğe yatırım olarak da bu riske girebileceğini ifade ediyor.

HEM ÇABUK HEM TEKNiK

Michael Olunga, İsveç Süper Ligi'nde Djurgarden formasıyla 27 maça çıktı. 11 kez ağları sarsan 22 yaşındaki forvet, bunun yanı sıra 4 de asist yaptı. Kariyerinde 3 sarı kart gören Olunga, kısa kariyerinde henüz kırmızı kartla tanışmadı. 1.90'lık boyuyla fuleli bir futbolcu olan Olunga tekniğiyle de dikkat çekiyor. Hücumda top saklamayı bilen başarılı isim böylece tüm takımın ofansa gelmesini de sağlıyor. Takımının her zaman hücum bölgesinde kalmasını isteyen teknik direktör Jan Olde Riekerink de bu özellikleri nedeniyle Michael Olunga transferine sıcak bakıyor.

MİCHAEL OLUNGA KİMDİR

Doğum tarihi: 26 Mart 1994

Doğum yeri: Kenya

Boy: 1.90 / Kilo: 84

Pozisyon: Forvet

Kulübü: Djurgardens

Forma numarası: 17

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