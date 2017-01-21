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İşte Hamit'in yeni takımı!
21 Ocak 2017 , 09:51
Galatasaray'dan 4,5 yılda 60 milyon TL'ye yakın para kazanan Hamit Altıntop, Çaykur Rizespor yolunda.
Çaykur Rizespor bir süredir görüşme halinde olduğu Hamit Altıntop ile el sıkıştı. Galatasaray’dan ayrılan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun eşi doğum yapacağı için anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öğrenildi.
Galatasaray formasıyla 4 maç
Hamit Altıntop Galatasaray formasıyla ilk yarıda ligde 4 maçta şansı bulurken, Türkiye Kupası’nda ise 5 karşılaşmada görev yapıp, 1 gol atmıştı. Yıldız futbolcu Galatasaray’dan sözleşme fesih bedeli olarak 850 bin Euro almıştı. Rizespor’un vereceği ücretin bu rakamdan düşeceği öğrenildi.
Fanatik
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