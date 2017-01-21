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Karabükspor evinde oynamayı seviyor!

Tarih21 Ocak 2017 , 21:13

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Karabükspor evinde oynamayı seviyor!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray'ı mağlup eden Kardemir Karabükspor, iç saha performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

18. hafta itibariyla 24 puanı bulunan Kardemir Karabükspor bu puanların 20'sini iç sahada kazanırken, deplasmanda ise sadece 4 puan toplayabildi.

Karabükspor'un İç Saha Karnesi

10 Maç

6 Galibiyet

2 Beraberlik

2 Mağlubiyet

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