Karabükspor koşmasının ödülünü aldı!

Kardemir Karabükspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray mücadelesinin koşu mesafeleri de belli oldu. Galatasaray 105 km koşarken, Kardemir Karabükspor oyuncuları ise 119 km koşu mesafesi kat etti.

Takımlar

• Karabükspor: 119 km.

• Galatasaray: 105 km.

Oyuncular

• 12.31 Ceyhun Gülselam

• 11.86 Tanase

• 11.42 Gaman

• 11.34 Latovlevici

• 11.19 İlhan Depe

• 11.08 Selçuk İnan