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Karabükspor koşmasının ödülünü aldı!
21 Ocak 2017 , 21:55
Kardemir Karabükspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray mücadelesinin koşu mesafeleri de belli oldu. Galatasaray 105 km koşarken, Kardemir Karabükspor oyuncuları ise 119 km koşu mesafesi kat etti.
Takımlar
• Karabükspor: 119 km.
• Galatasaray: 105 km.
Oyuncular
• 12.31 Ceyhun Gülselam
• 11.86 Tanase
• 11.42 Gaman
• 11.34 Latovlevici
• 11.19 İlhan Depe
• 11.08 Selçuk İnan
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