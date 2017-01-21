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Karabükspor seriye son verdi!

Tarih21 Ocak 2017 , 21:27

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Karabükspor seriye son verdi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray'ı mağlup eden Kardemir Karabükspor, 2012’den bu yana kazanamama serisine de son verdi.

Karabükspor'un Galatasaray Maçları Karnesi   

(2013) Karabükspor 0 - 1 Galatasaray  

(2013) Galatasaray 2 - 1 Karabükspor 

(2014) Karabükspor 0 - 0 Galatasaray  

(2014) Karabükspor 1 - 2 Galatasaray  

(2015) Galatasaray 4 - 2 Karabükspor  

(2016) Galatasaray 1 - 0 Karabükspor

(2017) Karabükspor 2 - 1 Galatasaray  

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