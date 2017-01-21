Karabükspor-G.Saray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son 6 lig maçında 16 puanlık seri yakalayan Galatasaray, Karabük deplasmanına çıkıyor. Galatasaray, bu virajı da kayıpsız atlatıp yarınki Başakşehir-Fenerbahçe maçından çıkacak sonuca göre zirveye bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Peki Karabükspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’de çıktığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elde eden ve hanesine yazdırdığı 16 puanla müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray, zirve yolunda çok önemli bir viraja giriyor. Bugün Karabük’e konuk olacak.

Sarı- Kırmızılılar, bu deplasmanı da kayıpsız atlatarak, yarınki Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçtan çıkacak sonuca göre zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesapları içinde. Kart cezalısı Sneijder’in yokluğunda Karabük’e giden Aslan, bu maçta 3 puanı cebine koyarsa, ligde çok önemli bir eşiği aşmış olacak. Çünkü Cim Bom’un sıradaki iki maçı TT Arena’da oynanacak. Galatasaray önce Akhisar’ı, ardından Kayseri’yi konuk edecek.

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak.

Karabükspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler:

Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Gaman, Barış, Latovlevici, Ceyhun, Kokalovic, Lazarevic, Zec, Tanase, Seleznyov

Galatasaray: Muslera, Sabri Ahmet Çalık, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Podolski, Bruma, Eren

Karabükspor-Galatasaray maçı ne zaman?

21 Ocak Cumartesi günü...



Karabükspor-Galatasaray maçı saat kaçta?

Saat 19.00'da...



Karabükspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.