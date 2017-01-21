Karabük'te 11'ler belli oldu!

Karabükspor ile Galatasaray arasında yapılacak 18. hafta maçı öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

Karabükspor'un Galatasaray 11'i: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, İlhan, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, Seleznov

Galatasaray'ın Karabükspor 11'i: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Bruma, Podolski