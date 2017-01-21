Karabük'ye tartışmalı an!

AJANSSPOR - Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Galatasaray, 15. dakikada Yasin Öztekin ile öne geçerken, sarı kırmızılı takımın attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi.

Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına attığı pası ceza sahası içinde kontrol eden Yasin, kaleci Ahmet Şahin'i de çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Karabüksporlu oyuncular, Yasin'in topu koluyla düzelttiği yönünde hakem Cüneyt Çakır'a uzun bir süre itiraz etti. Cüneyt Çakır, golün sahibi Yasin'e pozisyonu sorarken, Yasin topu omzuyla kontrol ettiğini gösterdi. Çakır daha sonra golü geçerli saydı.

İtirazların sona ermesinin ardından mücadele Kardemir Karbüksporlu futbolcuların vuruuyla yeniden başladı.