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Karaman: "Transfer yapmak zorundayız"
21 Ocak 2017 , 19:14
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçın başında çok erken bir gol yediklerini ifade etti.
İlk yarının son 20 dakikasında 2-1 ve 3-1'i bulacak performans sergilediklerini aktaran Karaman, "İyi oynayan ve mücadele eden Atiker Konyaspor karşısında takımımız iyi oynadı. Bu durum bizim için yeterli değil. Kazandıkları için Konyaspor'u tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bir gazetecinin transferdeki son durumu sorması üzerine Karaman, şu cevabı verdi:
"Transfer yapmak zorundayız. '10 numara' transferine can ve kalp dedik. Bunu yapmak zorundayız. Başkan ve yönetim kuruluyla bu konuları konuşuyoruz. Bugün de detaylı bir görüşme yapacağız. Bir sonuç almak zorundayız. Önümüzdeki hafta maçtan önce en azından bir oyuncunun transferini bitirmek zorundayız."
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