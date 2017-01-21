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Kardemir Karabükspor'da 7 eksik
21 Ocak 2017 , 20:01
Kardemir Karabükspor'da sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka, Olafur Ingi Skulason, Marius Silviu Alexe ve Ermin Zec'in yanı sıra ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko, kadroda yer alamadı.
Ev sahibi ekibin Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, geçen hafta oynadıkları Akhisar Belediyespor maçında sahaya sürdüğü kadroda biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.
Akhisar Belediyespor müsabakasında ilk 11'de mücadele eden ancak sakatlığı bulunan Zec ile Kokalovic'in yerine, İlhan Depe ve Dany karşılaşmada forma giydi.
Kardemir Karabükspor maça Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe, Ceyhun Gülselam, Lazarevic, Tanase ve Seleznov 11'iyle başladı.
Kırmızı-mavililerin yedek kulübesinde ise Ercüment Kafkasyalı, Osman Çelik, Serdar Deliktaş, Mahmut Akan Kokalovic, Bliznichenko ve Fatih Atik oturdu.
Öte yandan Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, 14 bin kişilik Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.
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