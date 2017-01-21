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Kırmızı kart görmeyen takım kalmadı!

Tarih21 Ocak 2017 , 20:58

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Kırmızı kart görmeyen takım kalmadı!

AJANSSPOR- Galatasaray'da Hakan Balta'nın da kırmızı kart görmesiyle bu sezon Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı. 

64 ve 85'te iki sarı kart gören deneyimli savunma oyuncusu takımını 10 kişi bırakırken Akhisar Belediyespor maçı için de cezalı duruma düşmüş oldu. 

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