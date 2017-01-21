Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 haftadır maç kazanamadıklarını anımsattı.

Müsabakada kazanma arzularının yüksek olduğunu belirten Kocaman, maça da son derece iyi başladıklarını dile getirdi.

Topun daha fazla kendilerinde olduğunu vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:

"Hemen maçın başında golü bulduk. 30. dakikaya kadar da son derece iyi götürüyorduk ancak bu dakikalarda arka arkaya 3 net pozisyon verdik. Devreye '1-0 önde girebilir miyiz?' derken top ayağımızdan kalemize doğru geldi. İkinci yarı öne geçmeyi başardık. Farkı açmak için arayışlarımız oldu ama başaramadık. Skoru korumayı bildik. Maçı kazandığımız için son derece mutluyum. Bu galibiyet öz güven için tamamlayıcı bir etken gibi gözüküyor."

"Hakem formda değildi"

Hakem ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kocaman, "Halis hoca çok formda gözükmüyordu. Özellikle kararların standartlarında sapmalar vardı. Bunu da kazandığımız maçtan sonra söylemiş olalım." diye konuştu.