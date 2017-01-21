Kulüpler KAP'a yolladı, gerçek ortaya çıktı!

Kulüplerin Kap'a gönderdiği resmi raporlarda şok rakamlar...

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon tek başına kalan siyah-beyazlılar, Vodafone Arena’nın bitmesiyle isim hakkı ve hasılat, kombine ve localarda artı gelirine kavuştu. Böylece geçen sezon Haziran-Aralık arasında 24.3 milyon zarar eden Kartal, bu kez 25 milyon TL kârla kapadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 30 Kasım 2016 tarihli bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre Kartal, büyük bir sıçrama yaparak, UEFA ile yaptığı anlaşmaya uydu ve zararı kâra döndürmeyi bildi.

Siyah-beyazlılar, 1 Haziran’dan başlayıp 6 aylık devam eden süreci iyi değerlendirdi ve 25 milyon 195 bin 848 TL kâr gösterdi. Beşiktaş, geçmiş dönemde 1 Haziran-30 Kasım 2015’i 24 milyon 333 bin 139 TL zararla geçirmişti.

BEŞİKTAŞ, UEFA İLE YAPTIĞI ANLAŞMANIN KARŞILIĞINI GÖRDÜ

83 milyonluk gelir

Daha önce UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi pastasını tek başına yedi. 6 aylık süreçte 83 milyon lira gibi büyük bir kazanç sağlayan siyah-beyazlıların yayın gelirlerinden de 45.5 milyon lirayı kasasına koydu.

Vodafone Arena’nın bitiminin ardından hem isim hakkı gelirine kavuşan Beşiktaş, diğer yandan da hasılat, kombine ve localardan kazandığı paraların artmasıyla rahata erdi.

Tasarruf politikası

Giderler kaleminde karşısına en çok çıkan bedel ise personel ücretleri oldu. Bonservis ve kiralama için 7 milyon lira harcayan Kartal, personeline de 95.2 milyon liralık bir pay ayırdı.

Tasarruf politikasıyla birlikte kemer sıkan ve bugünlere gelen Beşiktaş, şimdi gelecek 10 yıllık süreçte kendi ayaklarının üzerinde durabilecek bir kulüp haline gelmek istiyor.

Cim-Bom’da sıkıntı büyük

6 aylık bilançosunu açıklayan Galatasaray’da bu dönemdeki zarar vergi sonrasında 153 milyon 533 bin 883 TL’ye çıktı. Cim-Bom, futbolculardan kestiği cezaları bile ayrı madde halinde hesaptan düştü

Galatasaray’da futbol faaliyetlerini yürüten Sportif AŞ’de ise 6 aylık döneme bakıldığında zararın oldukça fazla olduğu, bunun da UEFA Finansal Fair Play kriterleri açısından gelecekte büyük sıkıntı yaşatacağı görülmekte... 1 Haziran ile 30 Kasım 2016 arasındaki altı aylık dönemde Galatasaray’ın zararı 79 milyon 508 bin 657 TL görünürken, vergi sonrasındaki zararın ise tam 153 milyon 533 bin 883 TL’ye çıktığı açıklanmakta...

Ayrıca bankalara yapılan borçlanmalarla ilgili temlik ve ipoteklerin açıklandığı bölümde de Denizbank ile imzalanan genel kredi sözleşmesine istinaden derneğin sahip olduğu Riva arazisi üzerinde 1. dereceden 550 milyon TL ve yine derneğin olan Mecidiyeköy arazisi üzerinde 72 milyon liralık ipotek bulunduğu da ifade edildi. Buna ek olarak, dernek tarafından, Galatasaray Sportif’in kullandığı kredilere ilişkin olarak, Galatasaray Sportif B grubu hisselerinin 555 milyon 897 bin adedi nin rehin olduğu da vurgulandı.

Yüz milyonlaraimzasını koydu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görev yaptığı süre içerisinde kulübün ayakta durabilmesini sağlayabilmek için yüz milyondan fazla krediye şahsi kefaletini koymuş durumda... Sarı-kırmızılıların işlerinin yürüyebilmesi için şahsi olarak taşın altına elini koyan Özbek, Aktifbank’tan alınan 39.5 milyon TL ile 25.8 milyon euro karşılığı olan yaklaşık 26 milyon liralık krediye imza atarak en yüksek borçlanmaya bu bankayla girdi.

DURSUN ÖZBEK'İN KEFALETLERİ

Cezalar da listede

Galatasaray’ın 6 aylık bilançosunda dikkat çeken diğer nokta da futbolculara verilen cezaların da tabloda yer aldığı... Buna göre 4 Ağustos 2015’taki yönetim kurulu toplantısında futbolculara verilen toplam 17 milyon 558 bin 533 TL (4.869.329 euro ve 1.535.519 TL) tutarında cezanın tahakkuk ettirildiği ve giderlerden mahsup edilerek muhasebeleştirildiği belirtildi. Söz konusu cezanın 30 Kasım 2016 tarihi itibarıyla 18 milyon 905 bin 413 TL (31 Mayıs 2016: 5.160.243 TL) tutarı futbolculardan alacaklar hesabında muhasebeleştirilmiş geri kalan kısmı ise ödenecek futbolcu ve teknik kadro hesabından mahsup edildiği vurgulandı.

ZARAR TABLOSU

Fener’e finansal darbe!

Fenerbahçe’nin 1 Haziran-30 Kasım 2016 tarihli bilançosuna baktığımızda, sarı-lacivertlilerin 75 milyon 240 bin 660 TL zarar ettiği görülmekte... Bir önceki dönemde aynı süreçte 60 milyon lira zararı bulunan sarı-lacivertliler, bu kez finansal giderlerden yakasını kurtaramadığı görülmekte...

6 aylık toplam hasılatı 233 milyon 683 bin 786 lira gösterilen Fenerbahçe’de geçen yılın aynı döneminde 257 milyon 240 bin 705 TL’ye ulaşılmıştı. Yaklaşık yüzde 10 oranında bir gerileme gösteren sarı-lacivertlilerin gelirlerinde mağazacılık olarak değerlendirilen Fenerium’un da etkisi bulunuyor. Geçen sezonun aynı dönemi 6 milyon lira kârla kapatan lisanslı ürün satışlarında bu yılın 6 ayında milyon 789 bin 580 TL’lik zarar ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN GELİR-GİDER TABLOSU

Fenerbahçe’de dikkat çeken diğer bir husus da finansal borç olarak değerlendirilen banka v.b. gibi krediler... Haziran başında 455 milyon 962 bin 930 TL olarak görülen borç, 6 ayın sonunda 112 milyon lira artarak 567 milyon 907 bin 884 liraya ulaştı. Finansal gider olarak gösterilen faiz v.b. gibi yük de 78 milyon 510 bin 297 lira olarak tabloya yansıdı. Bu da Fenerbahçe’nin tüm kârlı çalışmalarını karşılıksız bıraktı.

UEFA’nın borç sınırı 20 milyon

Sarı-lacivertliler, UEFA ile yapılan anlaşmaya göre gelir/gider dengesini sağlayacak önlemleri de finansal tablo içerisinde sıraladı. Bunlar şöyle:

a. Finansal Fair-Play kapsamında başa baş hesaplaması sonucu oluşacak açık 2016/2017 sezonu için 20 milyon Euro, 2017/2018 sezonu için 10 milyon Euro ile sınırlandırılmış olup, 2018/2019 sezonunda ise dengeleneceği taahhüt edilmiştir.

b. 2019/2020 sezonundan itibaren sermaye artışı olmaması durumunda Finansal Fair-Play kapsamında başa baş hesaplaması sonucu oluşacak farkın geriye dönük 3 sezon toplamının 5 milyon Avro ile sınırlandırılması taahhüt edilmiştir.

c. 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında futbolcu bonservis satın alımları için anlaşılan toplam tutar, futbolcu satışından elde edilecek bonservis tutarı ile sınırlandırılmıştır.

d. Personel ücret giderlerinin toplamı bonservis satış geliri haricindeki hasılat rakamının en fazla %60’ı veya toplam 85 milyon Euro ile sınırlandırılmıştır.

Bu sezon için 20 milyon euroluk bir açık taahhüdünde bulunan Fenerbahçe’nin daha ilk 6 aylık dönemde 75 milyon TL’ye ulaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Milliyet