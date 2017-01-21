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Latovlevici en fazla katkı veren savunmacı oldu!
21 Ocak 2017 , 21:04
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada forma giyen isimlerden olan Iasmin Latovlevici bu sezon savunmacılar arasında ligde en fazla katkı veren isimlerin başında yer aldı.
Iasmin Latovlevici, Süper Lig’de bu sezon oynadığı tüm maçlarda üç gol, üç asist ile en fazla gol katkısı yapan savunmacı oldu.
Latovlevici, Galatasaray mücadelesinde de Serdar Deliktaş'a golün pasını verirken, 5 orta, 5 şut ve 3 top çalma ile oynadı.
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