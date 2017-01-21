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Lens kickboks hayranı!
21 Ocak 2017 , 14:45
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens'in de kickboks antrenmanları yaptığı ortaya çıktı.
Jeremain Lens futbol antrenmanlarından arta kalan zamanlarda salona giderek kickboks çalışıyor. Özellikle sürati ile etkili olan Fenerbahçeli futbolcu, çevikliğini artırmak için ekstra çalışmalara başvururken, performansını olumlu etkilemesi için bir uzman eşliğinde düzenli bir şekilde boks yapıyor.
Fenerbahçe’de forma giydiği süreçte Nani de boks çalışırken, şu an takımda Hasan Ali Kaldırım ve Kjaer gibi isimler de zaman zaman boks antrenmanlarında ter döküyor.
http://cdn-amk.sozcu.com.tr/amk-resimler/2017/01/detay-resim-22.jpg
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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