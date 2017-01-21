Levent Nazioğlu ağır eleştirdi!

AJANSSPOR - Galatasaray Kulübü Yöneticilerinden Levent Nazioğlu, Karabükspor yenilgisi sonrası karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ağır bir dille eleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetici, transfer konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Nazifoğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde :

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bireysel bir hatadan gol yedik. Galip geldiler. Rakibi tebrik ediyoruz."

"Cüneyt hocaya artık kimse güvenmiyor. Hakemlik yapma olanağı kalmamıştır. İnanmadığı bir pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Tribünler de biliyordu. Bir devin çöküşü. Kendini bitirdi. 5000 kişilik bir taraftar baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem."

"Podolski konusunda konuşmak istemiyorum. Biz Podolski'yi yollamak istemiyoruz. 100 defa söyledim. Burada mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çocuklarının endişe duyduğunu söylüyor. Biz de gitmemesi için baskı yapıyoruz. Mobbingi gitmesin diye yapıyoruz."

"Yenildiği maçtan sonra eleştirilmemiz normaldir. Herkes maç bitince görüş bildirebilir. Hocamızın kararlarına saygı duymak zorundayız. Transfer konusunda da çalışıyoruz. Maalesef futbolcuların Türkiye'ye gelmek istememesi gibi bir sorun var. Aşmaya çalışıyoruz."

"Taraftarlarımız bize destek olsun. Ligin en fazla koşan ekiplerinden biriyle oynadık. Önümüzdeki 2 maçı da alıp şampiyonluk için uğraşacağız."

"Chedjou'nun durumunu konuşacağız. Yönetim kurulu olarak durumunu görüşeceğiz."