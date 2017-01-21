Markovic'e büyük şok!

AJANSSPOR- Sporting CP, Lazar Markovic'in kiralık sözleşmesini feshediyor.

Record gazetesinin haberine göre sezon başında Liverpool'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Markovic, performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratırken Portekiz ekibi onu Liverpool'a geri gönderme kararı aldı.

Onun için Liverpool'a 1.3 milyon Pound ödeyen Sporting sözleşmedeki özel madde gereği yeteri kadar maça çıkmadığı için Liverpool'a ekstra ödeme yapabilir.

Bu sezon toplam 14 maçta 608 dakika süre alan Sırp kanat oyuncusu 2 gol atarken asist kaydedemedi.

Liverpool 2014'te onun için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis ödemiş, yıldız oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.