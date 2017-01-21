Martin Caceres'te yeni formül!

Bordo-Mavililer, sağlık testi futbola elverişli çıkan ancak yeniden sakatlanma riski olan Martin Caceres için teklifini değiştirdi. Uruguaylı yıldıza sunulan yeni sözleşmeye ‘Aynı sakatlığın yaşanması halinde 500 bin Euro kesinti uygulanır’ ibaresini ekleyen Fırtına, oyuncunun son kararını bekliyor.

Trabzonspor, imza için Türkiye’ye getirdiği Uruguaylı stoper Martin Caceres’ten henüz vazgeçmiş değil. Aşil tendonundaki kopma sebebiyle İtalyan ekibi Juventus’la yollarını ayırmak zorunda kalan ve yaklaşık 1 senedir kulüpsüz şekilde bireysel antrenman yapan 29 yaşındaki oyuncunun testleri temiz çıktı ancak doktorlar ‘yeniden sakatlanma ihtimali var’ raporunu Bordo-Mavili yönetime sundu. Taraftarların merakla beklediği transferin ayrıntılarına FANATİK ulaştı. Hakkında yıllık ücret ve imza parasında artış yaptığı spekülasyonları çıkan ve transferinin suya düştüğü iddia edilen Caceres’e Trabzonspor yönetiminin yepyeni bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Fırtına kendini garantiye aldı

Bordo-Mavili yönetim, sakatlık riskine rağmen futbol oynamaya müsait raporu verilen Uruguaylı yıldızla kontroller sonrası bir görüşme daha yaptı. Hem kulüp hem de oyuncunun menfaatleri doğrultusunda önerilen yeni sözleşmeye, ‘Aynı sakatlığın tekrarlanması durumunda garanti ücret ödemesinde kesinti uygulanır. Oyuncu maç başı ve bonusları ise almaya devam eder’ maddesi ekleyerek yeni bir teklif sunduğu kaydedildi. Aksilik yaşanması durumunda 2 milyon Euro’luk garanti ücrette 500 bin Euro’luk bir kesinti uygulanacağı öğrenildi.

Resmi açıklama bekleniyor

Henüz Türkiye’den ayrılmayan Martin Caceres’in menacerleriyle gün içerisinde yapacağı son görüşme sonrası kararını Trabzonspor yönetimine sunması bekleniyor. Bordo-Mavili kulüpten de henüz resmi bir açıklama gelmemesinin sebebinin de görüşmelerin devam etmesi olduğu kaydedildi.

Fanatik