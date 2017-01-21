"Mitrovic formayı bırakmaz"

BEŞİKTAŞ’IN HNK Rijeka’dan 4.2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayı ilk olarak önceki günkü Darıca G.Birliği mücadelesinde giydi. Siyah-beyazlı takımın 3-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Hırvat savunmacı, sergilediği performansla yöneticilerin büyük beğenisini kazandı.

KARŞILAŞMANIN ardından, Hırvatistan Milli Takımı’nın da formasını giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili görüşlerini paylaşan Beşiktaşlı yöneticiler, şu ifadeleri kullandılar:



“DARICA G.Birliği takımı 3. Lig’de yer alıyor ama yine de bu maç sonrasında Mitrovic hakkında bazı yorumlar yapabiliriz. Her şeyden önce çok güçlü bir oyuncu olduğu için ikili mücadeleleri kolay kolay kaybetmiyor. Özgüveni yüksek. Bu da normal çünkü aslında kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Hırvatistan Milli Takımı’nda forma giyiyor.



‘HENÜZ ÇOK YENİ’



NEREDE durması gerektiğini, ne zaman hamle yapması gerektiğini iyi bilen bir oyuncu. Ayaklarına da hakim. Geriden top çıkartırken ya da ön taraftan pas aldıktan sonra ayağından temiz ve isabetli toplar çıkartıyor. Boyu uzun, yüksek toplarda da iyi. Top gelirken doğru pozisyon alıyor.

AYRICA şunu da söylemek gerek; henüz tam olarak hazır durumda değil. Ayrıca takımda çok yeni sayılır. Kulübe, takım arkadaşlarına, sisteme, ülkeye uyum sağladıktan sonra daha da rahat oynayacaktır ve takımda değişilmez isimlerden biri olabilir.”

Vatan