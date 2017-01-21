Motivasyon Lens'ten!

İdmanın en keyifli isimlerinden olan Lens, çalışma sonrası arkadaşlarına konuşma yaparak, “Büyüklüğümüzü gösterme zamanı geldi. Kazanacağız ve ayağa kalkacağız” dedi.

Bu sezon Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden biri olan Jeremain Lens, dünkü idmanın neşe kaynağıydı. Son derece keyifli olduğu gözlenen Hollandalı yıldız, yaptığı şakalarla arkadaşlarını da güldürdü.

Lens, idmandaki çift kale maçta ise sergilediği performansla Başakşehir maçına hazır olduğunu gösterdi.

Hollandalı yıldız, antrenmanın ardından bu kez arkadaşlarına bir motivasyon konuşması yaptı. Adana beraberliğiyle kötü bir darbe aldıklarını hatırlatan Lens, “Başakşehir lider ve formda. Büyüklüğümüzü onlara karşı göstereceğiz. Artık şampiyonluk şansımız olmadığını söylüyorlar. Lideri yenerek, hala bu yarışın en önemli adaylarından biri olduğumuzu kanıtlayacağız. Başakşehir karşısında kazanıp, yeniden ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı.

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