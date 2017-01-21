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"Mücadeleden memnunum"

Tarih21 Ocak 2017 , 16:32

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Mücadeleden memnunum

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise yaptığı açıklamada deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:
"Maçın sonlarına doğru çok gidiş geliş oldu ama oyunun genelinde iyi mücadele ettik. Kazanmak için büyük çaba sarf ettik. Maç pozisyon açısından bize daha çok dönüktü. Fizik olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Mücadeleden memnunum. Oyuncular kazanmak için her şeyi yaptılar. Akhisar iyi bir takım, güzel savunma yaptı. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman iyidir."

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