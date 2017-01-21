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Muslera yine özel eldivenle sahada

Tarih21 Ocak 2017 , 20:00

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Muslera yine özel eldivenle sahada

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sahaya özel eldivenle çıktı.

Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle geçen haftaki Atiker Konyaspor maçında olduğu gibi özel eldivenle mücadele etti.

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