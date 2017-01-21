AJANSSPOR - Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, Galatasaray maçının ardından çok çarpıcı konuştu. A Spor'a özel bir röportaj veren Tankut, "Yasin'in golüyle yenilseydik sahada eylem yapacaktık" ifadelerini kullandı. Tankut'un yaptığı açıklamalardan dikkat çeken ifaler şu şekilde :



"Çakır buradaki hataları Avrupa'da yapmıyor"

Biz sezon başından beri iyi bir taım kurduk. Emekçi bir takımız. Beğeni kazandık. Maalesef hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldık. Mali ve psikolojik zararlar var. Cüneyt hocanın Avrupa'da maçlarını izliyoruz. Burada yaptığı hataların yüzde 1'ini bile orada yapmıyor. Bugün de net şekilde gördüm. Omuz neresi, kol neresi onu sormak lazım. Net şekilde kolla alındı. Öyle bir pozisyon var. Penaltı verilmeyebilirdi. Her maça çıkarken kafalarında bir soru var. Takımların rengine, adına ve arkasındaki güçlere göre hareket edemezsin. Her takım emek sarf ediyor. Maddi ve manevi boyutu var. Rahat bıraksınlar, kazananı da tebrik edelim.



"Hakan Balta'nın ikinci sarıyı görmesi lazımdı"

Uzun yıllardır futbolun içindeyim. 13. yılımı başkanlıkta, 21 yılı da yöneticilikte doldurdum. Hakem hatalarıyla karşı karşıya hep kalıyoruz. Ne zamana kadar hoşgörüyle karşılayacağız bilemiyorum. Hakem hataları sebebiyle sevinç ve mutluluk yaşayamıyoruz. Hakan Balta'nın ikinci sarı kartı görmesi lazımdı. Vereceksin kartı. Eğer sarı kartı varsa göstereceksin kırmızı kartı.



"O golle yenilseydik eylem yapacaktık"

"Tahammül sınırımız aşıldı. Sendikacıyım. O golle 1-0 yenilseydik protesto edecektik. Yasin'in golünden bahsediyorum. Oturma eylemi yapacaktık. Futbolcumun emeğini harcamaktan aciz bir insan değilim. Adil bir düdük çalsınlar. Maçları düzgün yönetsinler."



"Igor Tudor'u kimseye vermeyeceğim"

1 maç değil 2 maç değil. Adil bir şekilde maçlarımızın yönetilmesini istiyoruz. Cüneyt hoca gidip Yasin'e soruyorsa kendisinin de tereddütü var. Lütfen bıraksınlar Türk futboluna katkı vermeye devam edelim. Dipsiz kuyu gibi milyonları harcamak istemiyoruz. Önümüz kesilmesin. Hem hoca hem de genç bir takım yetiştirelim. Altyapıyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Lütfen önümüz kesilmesin. Igor Tudor'u da kimseye vermeyeceğim. Arasın, bulsunlar.