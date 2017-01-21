Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Osmanlıspor, Antalyaspor maçına hazır

Tarih21 Ocak 2017 , 16:37

Yorum
Osmanlıspor, Antalyaspor maçına hazır

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen haftanın son çalışması 50 dakika sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan hafif tempolu antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla son buldu. Antrenmandan sonra bazı oyuncular, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir nezaretinde çeşitli duran top organizasyonları çalıştı.

Engin Bekdemir ve Tugay Kacar takımdan ayrı koşarken, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Senegalli futbolcu Ndiaye ile soğuk algınlığı geçiren Erdal Kılıçaslan, antrenmana katılmadı.

Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me