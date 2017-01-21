Osmanlıspor'dan Chapecoense'ye jest

Süper Lig ekibi Osmanlıspor, kaleci Artur Moraes'i geçen kasım ayında feci uçak kazasında futbolcularını kaybeden Chapecoense'ye bonservissiz verdi.

Osmanlıspor'da şans bulamayan Brezilyalı kaleci Artur Moraes, Chapecoense'ye transfer oldu.



Başkent ekibinin, geçtiğimiz yıl kasım ayı sonunda yaşanan feci uçak kazasında futbolcularını kaybeden Chapecoense Kulübü'nden bonservis bedeli talep etmediği belirtildi. Moraes'in de teklifi memnuniyetle kabul ettiği kaydedildi.



(Habertürk)