''Penaltı kararı beni şaşırttı''

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in, 2-1 kaybettikleri Karabükspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Karabükspor'a karşı oynuyorsunuz; defansif bir takım, mücadele eden ve çok koşan bir takım. Pozisyona girmek için sabırlı olmak ve doğru zamanı beklemek lazım bu tip takımlara karşı. Yaptığımız analizde; defansın arkasında boşluk bırakan bir takım olduğunu görmüştük, bu şekilde geldi golümüz. Bazı anlar belirledi maçın kaderini.

Bence bize faul verilmesi lazımdı, aleyhimize çalınan penaltıdan ziyade. Hakemin verdiği penaltı kararı beni şaşırtı. İkinci yarıda maçı bitirebilecek pozisyonıu da yakaladık ama atamadık onu. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Tempolu oynadık, maç öncesi konuştuklarımızı yaptık.

Maçın kritik anları lehimize değildi. Verilen kararlar aleyhimize oldu. Maçı bitirebilecek pozisyonu da yakaladık ama maalesef gol atamadık. En azından bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"