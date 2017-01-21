- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
''Penaltı kararı beni şaşırttı''
21 Ocak 2017 , 21:29
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in, 2-1 kaybettikleri Karabükspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Karabükspor'a karşı oynuyorsunuz; defansif bir takım, mücadele eden ve çok koşan bir takım. Pozisyona girmek için sabırlı olmak ve doğru zamanı beklemek lazım bu tip takımlara karşı. Yaptığımız analizde; defansın arkasında boşluk bırakan bir takım olduğunu görmüştük, bu şekilde geldi golümüz. Bazı anlar belirledi maçın kaderini.
Bence bize faul verilmesi lazımdı, aleyhimize çalınan penaltıdan ziyade. Hakemin verdiği penaltı kararı beni şaşırtı. İkinci yarıda maçı bitirebilecek pozisyonıu da yakaladık ama atamadık onu. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Tempolu oynadık, maç öncesi konuştuklarımızı yaptık.
Maçın kritik anları lehimize değildi. Verilen kararlar aleyhimize oldu. Maçı bitirebilecek pozisyonu da yakaladık ama maalesef gol atamadık. En azından bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar