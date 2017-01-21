Pinto 2020'ye kadar uzattı!

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Devre arası tatilinin ardından son iki resmi maçını kaybeden Osmanlıspor, Antalyaspor karşılaşmasıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında sona eren başkent temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile farklı bir kimliğe bürünen ve son 9 maçının 7'sini kazanan Antalyaspor ise 25 puanla 7. sırada yer alıyor.

Osmanlıspor'da ligin 17 haftalık ilk yarısında 90'ar dakika görev yapan savunma oyuncusu Numan Çürüksu, kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Numan'ın dışında Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ndiaye, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar da Antalyaspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak. Beşiktaş maçında ayağına darbe alan Muhammed Bayır'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Pinto'nun sözleşmesi uzatıldı

Portekizli sol bek Tiago Pinto ile yeni sözleşme imzalandı.

Pinto'nun, 31 Mayıs 2018'de sona erecek sözleşmesi iki sezon daha uzatıldı.

Osmanlıspor'un 2020'ye kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonu başında ülkesinin Rio Ave takımından başkent ekibine gelmişti.

Pinto, mor-sarılı takımla Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.