Bursaspor'da görevine son verilen yardımcı antrenör Fuat Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 mağlup oldukları Adanaspor maçıyla ilgili, ''Bu maçın ilacı goldü. Golü biz bulamadık, Adanaspor buldu.'' dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada bir maçı daha kaybettiklerini söyledi.

Adanaspor'u aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Buruk, "Golü atanın kazanacağı bir karşılaşma oldu. Fazla olmasa da net pozisyonlara girdik ancak atamadık. Adanaspor golü attı ve kazandı. Bu maçın ilacı goldü. Golü biz bulamadık, Adanaspor buldu.'' diye konuştu.

Fuat Buruk, müsabaka sırasında taraftarın kendilerine yönelik tepkisiyle ilgili de şunları kaydetti: "Buraya hizmet etmeye geldik. Bu şehri de insanları da sevdik. Biz burada kalıcı değiliz. Burada enerji bittiyse her şey bitmiştir. Ancak noktayı biz koymayacağız. Son zamanlarda camia ile çok beraber değiliz. Biz sevgi ile çalışan insanlarız. Bir olumsuzlukta her şey değişiyor. Şu an geçen haftadan daha iyiyiz. Biz iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu maçta da kötü oynadığımızı düşünmüyorum.''