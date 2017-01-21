Rodellaga kupada sahada!

Pazartesi Trabzon’a gelerek resmi imza sonrası ilk idmanına çıkması beklenen Hugo Rodallega, siftahı kupada Konyaspor maçı ile yapacak. Hazır durumdaki Kolombiyalı golcünün kupa performansı, yeni stattaki Gaziantepspor maçı için referans olacak.

Yaklaşık 2 sezondur gol yollarında ciddi anlamda sıkıntı yaşayan Trabzonspor, bu sorununu çözmek adına anlaşma sağladığı Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’yı pazartesi günü Trabzon’a getirerek Bordo-Mavili formayı giydirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir Fırtına’nın gündeminde olan 31 yaşındaki deneyimli golcünün transferini bizzat Başkan Muharrem Usta’nın bitirdiği, hem Akhisar Belediyespor hem de oyuncunun menaceriyle kesin olarak mutabakata vardığı öğrenildi.

Maç eksiği yok

İkinci yarı hazırlıklarına Akhisar Belediyespor kampında start veren ve idman kaçırmayan Rodallega, maç oynamaya hazır bir şekilde Trabzon’a gelecek. Pazartesi günü yapılacak sağlık kontrolleri sonrası resmi imzaların atılacağı Kolombiyalı yıldız, hemen ardından takımla birlikte idmana çıkacak. Deneyimli oyuncunun Bordo-Mavili formayla ilk maçına ise turun mucizelere bırakıldığı Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor’a karşı çıkması bekleniyor.

Yanal çok merak ediyor

Teknik direktör Ersun Yanal’ın Konyaspor maçındaki performansına göre Hugo Rodallega’yı Spor Toto Süper Lig’de konuk edecekleri Gaziantepspor maçında ilk 11’de sahaya sürebileceği kaydedildi. Şenol Güneş Stadı’nın açılış maçında taraftarın huzuruna çıkması beklenen Kolombiyalı forvet, bu sezon Akhisar’da 17 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırmıştı.

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