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Selçuk tam 20 maç sonra...
21 Ocak 2017 , 19:42
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın yıldız orta sahası Selçuk İnan 20 maç sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Golde Yasin Öztekin'i savunmanın arkasına kaçıran pası atan Selçuk ligde tam 20 maç aranın ardından asist yapmış oldu.
31 yaşındaki oyuncu en son 24 Nisan 2016'da 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında asist yapmıştı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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