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Skrtel'den taraftara çağrı!
21 Ocak 2017 , 23:03
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- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenrbahçe'nin Slovak oyuncusu Martin Skrtel, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir karşısında önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Karşılaşmadan 3 puan almak zorunda olduklarını belirten Skrtel, “Taraftarlarımızın gücü ile galip gelmemiz kolaylaşacaktır” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi Fenerbahçe TV’ye konuşan Martin Skrtel, “Bizim için çok önemli bir maç. Ligin ilk sırasında yer alan bir ekiple mücadele edeceğiz. Bu maçı kazanmak ve 3 puanı almak zorundayız. Bunu yapabileceğimize inanıyorum” ifadelerine değindi.
Martin Skrtel, stadın dolu olmasının önemini ise şu sözlerle ifade etti: “Tabii ki stat dolu olduğu zaman atmosfer bambaşka oluyor. Bunu Galatasaray, Beşiktaş ve Manchester United maçlarında gördük. Medipol Başakşehir maçında da benzer bir atmosfer olursa taraftarımızın gücü ile birlikte rakibimiz karşısında galip gelmemiz daha kolaylaşacaktır.”
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