Sneijder'siz olmuyor!

AJANSSPOR- Galatasaray, Wesley Sneijder olmayınca zorlanıyor.

Sneijder'in sarı kart cezası nedeniyle forma giymediği Kardemir Karabükspor maçından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızı ekip şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Sneijder transfer olduğu günden bu yana onsuz 24 lig maçına çıkan Galatasaray bu maçların 9'unu kazanırken 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Hollandalı yıldız bu sezon ligde 8 asist yapmıştı.