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Sneijder'siz olmuyor!

Tarih21 Ocak 2017 , 21:07

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Sneijder'siz olmuyor!

AJANSSPOR- Galatasaray, Wesley Sneijder olmayınca zorlanıyor.

Sneijder'in sarı kart cezası nedeniyle forma giymediği Kardemir Karabükspor maçından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızı ekip şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. 

Sneijder transfer olduğu günden bu yana onsuz 24 lig maçına çıkan Galatasaray bu maçların 9'unu kazanırken 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 

Hollandalı yıldız bu sezon ligde 8 asist yapmıştı. 

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