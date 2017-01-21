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Sosa'da flaş gelişme!

Tarih21 Ocak 2017 , 10:01

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Sosa'da flaş gelişme!

Fenerbahçe’de bir diğer 10 numara adayı olan Jose Sosa konusunda Milan ile anlaşma sağlanamadı.

Arjantinli oyuncu için sezon başında Beşiktaş’a 7.5 milyon Euro ödeyen İtalyan devi, Sarı-Lacivertliler’in kiralama teklifini, “Bu kadar yüksek bir bedel ödediğimiz oyuncuyu kiralık olarak veremeyiz” diyerek geri çevirdi.

Fenerbahçe cephesi ise Milan’ın talep ettiği 7.5 milyon Euro’yu çok fazla buldu. Ayrıca Sosa’nın eşi de Milano’dan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle tecrübeli oyuncunun transferi, büyük ölçüde gündemden düştü.

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