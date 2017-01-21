AJANSSPOR - Kardemir Karabükspor forması giyen Ceyhun Gülselam, eski takımı Galatasaray'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Gülselam, bu galibiyetin kendileri adına sürpriz bir galibiyet olduğunu dile getirdi.

Gülselam yaptığı açıklamada, "Kalede Ahmet ağabey güven veriyor. Geri döndüğü için çok mutluyuz. Çok koşan bir takımız. Eksikleri diğer takım arkadaşlarımız kapatıyor. Böyle maçları kazanınca bonus oluyor. Beklenmedik bir 3 puan aldığınız zaman iyi oluyor. O yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.

Öte yandan Karabüksporlu futboılcu pozisyonlarla ilgili olarak ise,"Ben de daha televizyondan görmedim. Açım çok iyi değildi. O açıdan fazla birşey söylemek istemiyorum. Haksızlık olabilir." açıklamasında bulundu.