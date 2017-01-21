Teknik direktör kıyımı tam gaz!

AJANSSPOR- Bursaspor'da 1-0'lık Adanaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi.

Bu ayrılıkla birlikte bu sezon Süper Lig'de 11. kez bir teknik direktörle yollar ayrılmış oldu.

Sezon başlamadan Adanaspor Engin İpekoğlu, Fenerbahçe de Vitor Pereira'nın görevlerine son vermişti.

Sezon başladıktan sonra ise Jose Morais (Antalyaspor), Jaroslav Jurcic (Adanaspor), Rıza Çalımbay (Kasımpaşa), Cihat Arslan (Akhisar Belediyespor), İbrahim Üzülmez (Gençlerbirliği), Hakan Kutlu (Kayserispor), İsmail Kartal (Gaziantepspor) ve son olarak da Hüseyin Kalpar (Alanyaspor) kulüpleriyle yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Adanaspor iki teknik adamın görevine son vererek bu alanda rakipleriin geride bırakmış durumda.

Geçen sezonun ortasında Bursaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu bu sezon 18 haftada 27 puan toplamıştı.