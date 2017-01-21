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Torres defteri kapandı mı?
21 Ocak 2017 , 22:41
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Beşiktaş, ara transfer döneminde forvet için aradığını bulamadı. Son olarak adı geçen isim Fernando Torres'ti.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedilen İspanyol golcü Fernando Torres için Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo, geçtiğimiz günlerde Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunmuştu.
Athletico Madrid'li Torres için bir süredir temaslarda bulunan Beşiktaş'ın asıl planı, önce kiralama yapmak daha sonra da Finansal Fair Play anlaşmasının biteceği sezonun sonunda oyuncunun bonservisini almak üzerine kurulmuştu.
Ancak görüşmeler beklendiği gibi gitmedi. Son olarak haftaiçi Beşiktaş'ın transfer komitesinden isimler, Athletico Madrid kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Torres'in yerine forvet bulamayan Madrid ekibi, daha önce Beşiktaş'a yollamaya sıcak baktığı futbolcu için bu kez olumsuz yanıt verdi.
Siyah-beyazlı yöneticilere Torres'i göndermek istemediklerini açıkca belirten Athletico Madrid cephesiyle yapılan bu görüşme ile Beşiktaş için Torres defteri de kapanmış oldu.
(Ajans Beşiktaş)
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