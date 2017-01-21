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Trabzonspor ile Kasımpaşa 16. randevuda
21 Ocak 2017 , 11:18
Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 16. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın ligde karşılaştığı 15 maçın 6'sından Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakibinin kalesini 21 kez havalandırdı, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.
- Deplasmanda tek galibiyet
Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 7 maçtan sadece birinde galip gelebildi.
Tek galibiyetini 2010-2011 sezonunda 7-0 gibi farklı bir sonuçla elde eden bordo-mavililer, İstanbul'da 3 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, son 4 deplasman maçında ise 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle, 3 puan sevinci yaşayamadı.
Bordo-mavili takım, dış sahada Kasımpaşa'ya 12 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.
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