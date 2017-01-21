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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

Tarih21 Ocak 2017 , 17:27

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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesini bir grup bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarların büyük bölümü yönetim aleyhine tezahürat yaparken, bir bölüm de futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Bordo-mavili kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

Yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

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