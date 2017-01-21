- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
21 Ocak 2017 , 17:27
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesini bir grup bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarların büyük bölümü yönetim aleyhine tezahürat yaparken, bir bölüm de futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Bordo-mavili kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.
Yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar