- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
21 Ocak 2017 , 13:31
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ligdeki son maçında Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek bu sezon ilk kez üst üste iki dış saha müsabakasını kazanmaya çalışacak.
Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Slovak oyuncu Matus Bero, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Öte yandan Trabzonspor, Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer, saat 14.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar