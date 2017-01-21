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Trabzonspor'a Faslı orta saha!
21 Ocak 2017 , 16:57
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Orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Trabzonspor, Deportivo'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Faycal Fajr ile ilgileniyor.
Emre Çolak'ın takım arkadaşının satılmasına Deportivo'nun sıcak baktığı, bordo mavili ekibin yıldız orta saha için 2 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.
Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesinin milli takımında forma giyen Faycal, çıktığı 2 karşılaşmada 2 asist yaparken, Deportivo La Coruna forması ile bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi.
KADDOURİ DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
Trabzonspor’un sezon başı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Omar El Kaddouri de yeniden gündeme geldi. Bordo mavililer sezon sonunda Napoli ile olan sözleşmesi sona erecek oyuncu için yeniden harekete geçerken, kulübünün 26 yaşındaki Faslı futbolcuyu satmak istediği ancak Kaddouri’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Trabzonspor yönetimin ise oyuncuyu ikna etme çalışmalarına devam ettiği belirtildi. (DHA)
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