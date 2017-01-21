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Tudor'dan galibiyet yorumu!
21 Ocak 2017 , 21:35
AJANSSPOR- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Mutluyum tabii ki. Her zaman Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı kazanamazsınız. 4 futbolcuyu aradık bugün, önemli eksikler. Bugün en iyi futbolumuzu oynamadık, o yüzden alınan galibiyet çok önemli benim için.
"Büyük takımlara karşı oynarken sınırımızı biliyoruz. Sürekli geride oynatmayı sevmiyorum. Sadece savunma yaparak olmaz, golü de düşünmeniz lazım. Gol atmanıza inanmanız gerekiyor. 4-5 tane de gol fırsatımız vardı bugün."
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