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"Umarım bizi yalnız bırakmazlar"
21 Ocak 2017 , 23:04
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Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, Medipol Başakşehir’le oynayacakları Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında iyi bir sonuç alabilmeleri için taraftarlara ihtiyaç duyduklarını belirtti. Onların destekleriyle oynanan maçların havasının başka olduğunu ifade eden Lens, “Taraftarlarımız bizi ekstra motive ediyor” dedi.
Fenerbahçe TV mikrofonlarına konuşan Lens, “İyi bir maç olacak. Medipol Başakşehir şu andan ligde lider durumda. İyi bir sonuç alabilmemiz için bu maçta taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onlarla birlikte savaşıp bu maçı kazanabileceğimize olan inancım tam” dedi.
Taraftar desteğinin öneminin altını çizen başarılı oyuncu, “Taraftarlarımızla oynadığımız maçların havası başka oluyor. Örneğin Manchester United maçı. Onlar bizi ekstra motive ediyor. Umarım Medipol Başakşehir maçında da bizi yalnız bırakmazlar ve galibiyet için birlikte mücadele ederiz” şeklinde konuştu.
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