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Wiel belirsizliği!
21 Ocak 2017 , 09:43
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Kadro dışı bırakıldığı için çalışmalarını Dereağzı Tesisleri’nde sürdüren Van der Wiel ile ilgili olarak birçok transfer iddiası ortaya atılıyor.
Bunlardan en ciddi olanı ise Portekiz basını tarafından öne sürülen, Sporting’in 28 yaşındaki sağ beke talip olduğu iddiası.
Pereira’yı Trabzonspor’a gönderen Sporting’in Van der Wiel’i transfer etmek istediği yönünde sürekli haberler çıkıyor.
Yönetim dört gözle yapılacak teklifi beklese de, Yeşil-Beyazlılar tarafından henüz resmi bir girişimde bulunulmadı.
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