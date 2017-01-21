Yasin Öztekin'den kariyer rekoru!

AJANSSPOR- Kardemir Karabükspor deplasmanında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Yasin Öztekin bu sezon ligde 8 gole ulaştı.

Geçen sezon attığı 7 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan 29 yaşındaki oyuncu daha henüz 18. haftada kariyer rekorunu kırmış oldu.

Yasin forma giydiği son 4 lig maçında da 5 gol 1 asistlik katkı verdi.