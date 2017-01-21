Yunan stoper resmen Alanyaspor'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunan stoper Giorgios Tzavellas ile sözleşme imzaladı.

İlk kez Ajansspor.com'un duyurduğu transfer gerçekleşti. Alanyaspor, en son Yunanistan Süper Lig ekibi PAOK formasını giyen Giorgios Tzavellas ile sözleşme imzaladı. Yunan stoper Tzavellas, Alanyaspor için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzayı attı.

Sezonun ilk yarısında PAOK formasıyla 12 karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki Giorgios Tzavellas, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 3 kez Yunanistan Milli Takım formasını terletti.

Kulüpten yapılan açıklama da şu şekilde:

"Kulübümüz son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'da forma giyen 29 yaşındaki stoper Giorgios Tzavellas'ı transfer etti. Tzavellas, kendisini 2,5 yıllığına turuncu yeşilli renklere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde attı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Giorgios Tzavellas'ın takıma güç katacağına inandığını söyledi. Ara transfer döneminde 4'üncü imzayı attırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisine çok sayıda teklif olmasına rağmen bizi tercih etti. Tzavellas'ın Alanyaspor'da başarılara imza atacağına inanıyorum. Transferde emeği geçen menajer Cenk Yazıcı'ya da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

İyi ve hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Giorgios Tzavellas ise, "Beni çok sıcak karşıladılar. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak için çalışacağım" dedi.

Son 4 sezondur PAOK'ta forma giyen Tzavellas, daha önce Monaco, Frankfurt ve Panionios'da da forma giydi. PAOK formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi ve 19 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan tecrübeli stoper, Yunanistan'ın milli formasını da 18 kez terletti."